С момента подписания акта приема-передачи риск сохранности жилья переходит к собственнику, и управляющая компания уже не отвечает за нарушения, возникшие ранее, сообщила РИАМО адвокат, президент Правового центра Advologia Наталья Шалуба.

«Управляющая компания не является стороной договора долевого участия. Она вступает в полномочия после подписания акта приема-передачи. После того как собственник получил объект, он заключает договор с управляющей компанией, а жильцы могут выбрать ее», — сказала Шалуба.

Она добавила, что с момента подписания акта риск гибели и сохранности объекта переходит к собственнику.

«Все, что происходит далее, регулируется уже в общем порядке, и компенсацию можно требовать только с виновного лица. Управляющая компания отвечает лишь за те вопросы, которые находятся в ее ведении», — предупредила адвокат.

