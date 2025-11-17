Посадят на 10 лет: как накажут пенсионеров за ложные заявления о мошенничестве

Юрист: пенсионеру могут дать 10 лет тюрьмы за ложные заявления о мошенничестве

Пенсионеры, которые умышленно заявляют о мнимом мошенничестве после продажи квартиры, могут получить до 10 лет лишения свободы, сообщает «Абзац» .

Юрист Михаил Салкин пояснил, что, если пенсионер сознательно выдумывает историю о том, что стал жертвой мошенников при продаже недвижимости, его действия могут быть квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Салкин отметил, что, если продавец возвращает покупателю деньги, срок наказания может быть снижен до четырех лет, иногда условно. В случае отказа вернуть средства суды чаще назначают шесть лет лишения свободы. К ответственности могут привлечь и тех, кто помогал инсценировать мошенничество, например, имитировал звонки.

Юрист предположил, что новый вид мошенничества может заключаться в попытке оспорить сделку через суд, ссылаясь на влияние несуществующих мошенников или «гипноз». В случае банкротства единственное жилье может остаться у пенсионера.

Салкин добавил, что в ближайшее время судебная практика, вероятно, изменится для защиты покупателей от злоупотреблений. Ранее депутат Светлана Разворотнева напомнила, что добросовестный покупатель имеет право на компенсацию от Росреестра при покупке квартиры у обманутых пенсионеров.

