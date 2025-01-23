Порядка 60 дорожных объектов планируют открыть в Подмосковье в 2025 году

Под надзором Главгосстройнадзора в Московской области строится порядка 60 дорожных объектов. Большая часть из них возводится в Ленинском городском округе — 11, в Красногорске и Люберецах — по 7, в Химках — 6. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году планируют достроить 53 объекта, в том числе:

Путепровод в Аникеевке в Красногорске, который станет частью транспортной развязки общей протяженностью 1,4 километра. Дорожный объект построят в рамках развития МЦД-2. Он обеспечит бесперебойный доступ к Волоколамскому шоссе жителям деревни Аникеевка, села Николо-Урюпино и поселка городского типа Нахабино.

Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской области «Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный». Которая будет выполнять функцию южного дублера МКАД.

Строительство еще шести объектов планируют завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.