Порядка 208 обращений граждан поступило в Минстрой Подмосковья в сентябре

Большинство из них касались сроков и механизмов переселения из аварийного жилья. За месяц жители оставили 153 обращения о расселении аварийных домов, 16 заявок по строительству социальных объектов. По другим тематикам поступило 39 обращений.

«Все ответы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства и заявители получили ответы в установленные сроки», — уточняется в сообщении.

Всего с января по сентябрь текущего года в ведомство поступило 1725 обращений от жителей Подмосковья, большая часть которых касалась вопросов расселения аварийного жилого фонда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.