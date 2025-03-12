Порядка 180 нестационарных торговых объектов снесут в Люберцах в 2025 году

В городском округе Люберцы до конца 2025 года демонтируют почти 180 нестационарных торговых объектов. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева приводятся в соответствие объекты потребительского рынка, расположенные на магистралях, а также по всей территории округа, сообщила пресс-служба администрации округа.

«На территории городского округа Люберцы расположено более 600 объектов нестационарной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. В 2024 году было приведено в нормативное состояние 45 объектов капитального строительства, а в текущем году запланировано благоустройство еще более 140 таких объектов», — отметила начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета Ирина Марченко.

Она уточнила, с каждым годом увеличивается число выявляемых незаконных объектов.

«С 2023 года в округе демонтировано 287 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО), из них 16 — с начала текущего года. До конца текущего года планируется демонтировать еще 178 НТО», — подчеркнула Ирина Марченко.

По вопросам торговой деятельности можно обратиться в управление потребительского рынка, услуг и рекламы по телефону: 8 (498) 732-80-80 (доб. 217, 244, 249).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.