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Порядка 100 тыс раз жители Подмосковья обратились к сервису «Стройка рядом с домом»

Геопортал Подмосковья продолжает привлекать посетителей благодаря своему широкому функционалу. Один из востребованных сервисов — «Стройка рядом с домом». За 10 месяцев текущего года к его услугам обратились порядка 100 тыс. раз, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Данный инструмент предоставляет жителям региона возможность ознакомиться с актуальной информацией о всех строительных объектах в непосредственной близости к их домам — функциональном назначении, стадии реализации и наличии разрешений.

«Сервис «Стройка рядом с домом» — пример удачного внедрения цифровых технологий в сфере градостроительства. Ресурс имеет удобный интерфейс и высоко востребован среди жителей Подмосковья», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Функциональные возможности сервиса «Стройка рядом с домом»:

Поиск по адресу или кадастровому номеру: вся информация о строительных объектах в радиусе трех километров в поисковой строке ориентира.

Результаты поиска: информация о функциональном назначении объектов, стадии их реализации и наличии разрешений на строительство. К информации прилагаются фотофиксации объектов, что позволяет визуально оценить состояние стройки.

Интерактивная карта: сервис предоставляет возможность поиска через цифровую карту, что делает навигацию и поиск более удобными.

Генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов добавил, что сервис вызывает большой интерес на протяжении пяти лет его функционирования.

«Стройка рядом с домом» позволяет жителям оперативно в режиме онлайн еще на стадии строительства, оценить наполнение района социальными объектами. Можно избежать обращений в уполномоченные ведомства очно, достаточно зайти на портал и получить необходимые сведения», — сказал Гаврилов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.