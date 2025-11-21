Поможет ли «период охлаждения» при покупке квартиры не лишиться жилья и денег?

Предлагаемый «период охлаждения» позволит продавцам квартир дополнительно убедиться в правильности своего решения и предотвратить ситуации, когда они требуют возврата имущества после завершения сделки, ссылаясь на временное состояние здоровья или давление третьих лиц. Об этом РИАМО сообщила член коллегии адвокатов Ленинградской области «Практика», член адвокатской палаты Ленобласти Екатерина Бондаренко.

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируют внести законопроект, устанавливающий «период охлаждения» при покупке квартир. Главная цель временной заморозки процесса купли-продажи квартиры – дать продавцу время подумать.

По словам адвоката, продажа квартиры является одним из наиболее распространенных объектов манипуляций, поскольку часто сопровождается передачей крупных сумм наличных денежных средств, открывающих простор для махинаций.

Тем не менее обсуждение продолжается, и законодатели рассматривают разные варианты реализации «периода охлаждения»:

проведение обязательной психиатрической экспертизы перед заключением сделки;

запрет перевода средств на любые счета, кроме счетов продавцов;

требование наличия справки о наличии альтернативного места проживания при продаже единственного жилья.

«Хотя и идея пока находится на стадии разработки и рассмотрения, и итоговая форма закона может существенно отличаться от первоначальных концептов, тем не менее появление подобного инструмента явно свидетельствует о стремлении государства обеспечить защиту населения от мошеннических схем, распространенных в секторе недвижимости», – сказала Бондаренко.

