Помещения Дворца Спорта в Видном отремонтируют летом 2025 года

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов провел переговоры с генеральным директором женского баскетбольного клуба «Спарта энд К» Анной Архиповой-фон Калманович. Главной темой которых стали модернизация инфраструктуры и проведение ремонта в помещениях, где тренируются спортсменки. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Дворец Спорта в Ленинском округе функционирует с 2006 года и, безусловно, нуждается в обновлении. Здесь базируется известная женская баскетбольная команда — „Спарта энд К“. С Анной Архиповой-фон Калманович, генеральным директором клуба, обсудили перспективы развития команды и необходимые для этого условия. В первую очередь, планируем обновить лакокрасочное покрытие тренировочного зала. Также будет рассмотрен вопрос об установке светодиодных экранов на игровом поле. Кроме того, проведем модернизацию системы пожарной безопасности. Работы будем проводить в летние месяцы, когда интенсивность тренировок снижается», — сказал Станислав Каторов.

В рамках встречи, Анна Архипова-фон Калманович обратила внимание главы округа на необходимость ремонта автотранспорта, находящегося в распоряжении спортивной школы «Олимп». Глава округа заверил руководителя клуба в содействии вопроса.

«Переговоры были плодотворными. Мы обсудили все актуальные вопросы, стоящие перед нашим клубом. Я уверена, что благодаря поддержке главы Ленинского округа мы сможем достичь новых успехов», — подвела итог встречи Анна Архипова-фон Калманович.

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