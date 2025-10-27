Полуразрушенный торфобрикетный завод снесли под Луховицами

В поселке Каданок округа Луховицы были выявлены и ликвидированы строения нежилого назначения, находившиеся в аварийном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

На земельном участке площадью порядка 27 080 кв. м располагался комплекс из семи заброшенных кирпичных корпусов бывшего торфобрикетного завода, в числе которых производственный цех, механическая мастерская, склад, пожарное депо и другие объекты. Суммарная площадь застройки составляла более 3 500 кв. м.

Торфопредприятие «Каданок» — одно из старейших в своей отрасли. В 1960 году на его территории был запущен торфобрикетный завод. В начале 2000-х годов производство было остановлено в связи с истощением торфяного месторождения. Объекты инфраструктуры были выведены из эксплуатации, заброшены и с течением времени пришли в полуразрушенное состояние. Впоследствии земельный участок был передан в аренду, однако договор досрочно расторгли из-за неисполнения арендатором своих обязательств. Расположенные на территории объекты пришли в аварийное состояние и подлежали сносу. Демонтаж аварийных сооружений был произведен силами прежнего арендатора в середине сентября текущего года в рамках мирового соглашения с администрацией городского округа Луховицы.

Порядок использования освободившейся территории определит администрация.

Всего в муниципальном округе Луховицы было выявлено 89 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 64 объекта, что составляет 72% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.