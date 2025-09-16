А так можно было? Половина молодых россиян получили квартиры от родителей

Более половины молодых россиян стали владельцами жилья благодаря родительской помощи. При этом молодежь все больше зависит от семейной поддержки в вопросах жилья, сообщили РИАМО в пресс-службе компании PIONEER и Университета «Синергия».

Исследование, проведенное среди 5 тыс. респондентов в возрасте 18–35 лет по всей России, показало, что 56% молодых владельцев недвижимости получили квартиру от родителей. Еще 29% стали собственниками через наследство, а лишь 15% смогли приобрести жилье самостоятельно. При этом 42% участников опроса арендуют квартиры, треть продолжает жить с родителями, а еще треть — самостоятельно в полученной от семьи квартире.

«Молодежь все больше зависит от семейной поддержки в вопросах жилья. Данные ВЦИОМ показывают, что 56% молодых россиян ожидают от родителей помощь в размере не менее половины стоимости квартиры. При высоких ипотечных ставках и росте цен семейная поддержка остается ключевым фактором доступности жилья для поколения Z», — отметила директор, руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева.

Она добавила, что лишь 15% участников исследования не строят долгосрочных планов и не задумываются о покупке или аренде собственного жилья.

«Для подавляющего большинства респондентов решение квартирного вопроса — одна из ключевых задач взрослой жизни. Свое жилье позволяет молодым людям создавать пространство для себя и семьи. Желание иметь собственную квартиру неотделимо связано со стремлением обеспечить стабильное будущее», — уточнила декан факультетов экономики и менеджмента Университета «Синергия» Олеся Кухаренко.

По данным исследования, почти половина молодых россиян с доходом от 50 до 100 тыс. руб. планируют приобрести собственное жилье в течение десяти лет. Среди стратегий они рассматривают ипотеку (48%), личные накопления (25%) и помощь от семьи (21%).

«Мы наблюдаем тенденцию к приобретению собственного жилья молодыми людьми в возрасте 30–35 лет. В наших проектах эта возрастная группа составляет до 40% клиентов и активно покупает одно- и двухкомнатные квартиры. При этом используют как ипотеку, рассрочку, так и собственные средства», — сказала коммерческий директор компании PIONEER Алиса Шишнина.