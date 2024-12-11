В поликлинике № 2 в Щелкове провели капитальный ремонт

Народная программа партии — живой документ, который постоянно пополняется и совершенствуется в зависимости от вызовов времени. Одной из самых востребованных тем для жителей является тема здравоохранения, которая активно развивается по всей территории Московской области. Например, один из самых долгожданных проектов в городском округе Щелково — городская поликлиника № 2, которая располагается на улице Парковая. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции «Единая Россия» в Щелкове Григора Агекяна.

Проект капитального ремонта поликлиники включает в себя не только ремонт внутренних помещений, но и обновление фасада здания. Это позволит снизить теплопотери и повысить энергоэффективность поликлиник. Также проводятся работы по замене окон и дверей.

Из проделанных работ — успешно подключены различные коммуникации и выполнена перепланировка помещений, а также завершён ремонт кровли. В настоящее время активно ведутся отделочные работы.

«Единая Россия» активно следит за проделанными работами, регулярно проводя мониторинги.

«Завершение капитального ремонта городской поликлиники № 2 позволит создать современное и комфортное медицинское учреждение, отвечающее всем требованиям. В отремонтированной поликлинике будут все условия для оказания качественной, доступной и быстрой медицинской помощи жителям городского округа», — поделился руководитель фракции «Единая Россия» в Щелкове Григор Агекян.

В новой поликлинике будут работать терапевты, педиатры и узкие специалисты и будет находиться все необходимое медицинское оборудование.

Пациенты смогут проходить различные медицинские процедуры, включая ЭКГ, ультразвуковое исследование и рентген.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.