Поликлинику на 27 тыс человек строят в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства поликлиники в жилом комплексе «Пригород Лесное» Ленинского городского округа. Строить объект начали в апреле 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Спустя год инспекторы Главгосстройнадзора фиксируют 65% стройготовности будущей поликлиники. На сегодняшний день здесь возводят конструкции надземной части; производят кладочные работы, устройство наружных сетей, а также монтаж кровли.

Общая площадь учреждения составит почти 7,5 тыс. кв. метров. В четырехэтажном здании предусмотрены как взрослое, так и детское отделения, каждое из которых рассчитано на 500 посещений в смену.

При этом детский и взрослый блоки будут изолированы друг от друга. На первом этаже каждого блока разместятся кабинеты забора крови и приема биоматериалов, гардеробная, регистратура, кабинеты неотложной помощи и врача-инфекциониста с доступом через приемно-смотровой бокс. Во взрослом блоке также предусмотрен аптечный пункт.

Все пациенты смогут пройти вакцинацию, получить консультацию врачей общей практики и специалистов. Поликлинику оснастят высокотехнологичным оборудованием и мебелью, после чего застройщик передаст учреждение министерству здравоохранения Московской области.

Уже сегодня в ЖК «Пригород Лесное» проживает более 27 тыс. человек, по прогнозам число жителей увеличится до 90 тыс. уже через 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.