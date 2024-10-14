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Поликлинику и еще один детсад на 120 мест скоро откроют в ЖК «Пехра» Балашихи

В подмосковной Балашихе реализуют проект КРТ — ЖК «Пехра». В данный момент работы ведутся в корпусе № 1. В жилом комплексе сейчас построены 8 корпусов на 6 819 квартир, три детских сада, две поликлиники, молочная кухня, школа искусств, помещение для дополнительного образования. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В корпусе 1 выполнены работы по устройству фундамента и устройству вертикальных конструкций. Завершается устройство монолитных стен и диафрагм, ведется каменная кладка наружных и внутренних стен. Продолжаются кровельные работы, устанавливаются оконные конструкции, ведутся фасадные и отделочные работы, черновая отделка. Ведется монтаж инженерных систем и лифтового оборудования.

ЖК «Пехра» — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в г. Балашиха на территории 36 га. Проект находится в 8 км от МКАД, в непосредственной близости к Щелковскому шоссе.

На территории ЖК по госпрограмме построена школа для 1 500 учеников. Готовится к открытию четвертый детский сад на 120 мест. Также в комплексе ведется строительство поликлиники на 100 посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.