Поликлиника на 670 посещений откроется в Балашихе в сентябре

В рамках исполнения народной программы, партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» в микрорайоне Саввино в Балашихе идет строительство поликлиники на 670 посещений в смену. Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов посетил строительную площадку и проконтролировал ход текущих работ на объекте, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Бываю на этом объекте регулярно и вижу, как этап за этапом реализуются работы. Год назад мы здесь заложили первый камень в основание будущей поликлиники. Сейчас готовность составляет 96% процентов. Открытие медицинского учреждения позволит существенно улучшить доступность и качество медицинских услуг для наших граждан. Это будет один из самых современных и функциональных медицинских объектов в Подмосковье», — сказал парламентарий.

В настоящее время здесь идет монтаж мебели в кабинетах, подходят к завершению работы по электрике и слаботочным системам. Во дворе поликлиники уже установлена детская площадка, продолжается благоустройство территории, в том числе монтаж мачт освещения. Принять своих первых пациентов в поликлинике специалисты планируют уже в сентябре этого года.

Поликлиника в Саввино будет одна из самых больших в Балашихе. В ней будет взрослое отделение на 350 посещений и детское — на 320 посещений, станция скорой медицинской помощи на три поста. Строительство нового объекта здравоохранения позволит привлечь порядка 227 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.