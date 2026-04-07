Покупка квартиры онлайн: что важно для 49% россиян

На что россияне обращают внимание при выборе квартиры онлайн и какие сервисы и функции делают такой формат покупки более понятным и комфортным, РИАМО рассказали эксперты девелопера ПИК и финансового маркетплейса «Сравни».

Поскольку недвижимость остается крупным приобретением, пользователям особенно важны детали, подчеркивают они. Так, 49% опрошенных в первую очередь ждут визуализацию квартиры и точные размеры помещений, а для 26% ключевое значение имеет подробная информация о планировке и характеристиках жилья.

Реже респонденты называли онлайн-карту района и инфраструктуры — 12%, возможность увидеть расположение квартиры на схеме дома — 9%, и вид из окна — лишь 4%. Это показывает, что при выборе квартиры через интернет люди прежде всего хотят получить максимально наглядное и точное представление о будущем жилье.

Если говорить о самом процессе оформления, то на первое место среди критериев выходит надежность застройщика, констатируют эксперты. На втором месте идет возможность проконсультироваться со специалистом, на третьем — возможность полностью дистанционно пройти весь путь покупки. Иными словами, в такой сделке для покупателя важны не только цифровые инструменты сами по себе, но и ощущение прозрачности, контроля и поддержки на каждом этапе.

На уровень доверия к онлайн-покупкам недвижимости также заметно влияют понятность процесса и доступность информации. Чаще всего участники опроса называли консультацию со специалистом перед покупкой — 24%, понятный пошаговый процесс оформления — 20% и положительный опыт друзей или родственников — 18%. В совокупности эти ответы показывают, что доверие к цифровой сделке формируется за счет сопровождения, понятного процесса покупки и проверенной, качественной информации.

«Онлайн-покупка квартиры становится для россиян комфортной тогда, когда цифровые инструменты дают не просто красивую картинку, а полное и понятное представление о будущем жилье. Благодаря финтеху некогда сложный и многоступенчатый процесс приобретения жилья трансформируется в удобный цифровой путь. Важнейшим этапом этой эволюции стало то, что „точка ноль“ — получение финансирования — теперь доступна онлайн на финансовых маркетплейсах», — отметила менеджер продукта «Ипотека» в «Сравни» Екатерина Сташкова.

