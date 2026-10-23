Покупатели апартаментов рискуют остаться без регистрации и льгот

Постоянную регистрацию в апартаментах оформить нельзя. По словам представителя «Инком-Недвижимости» Наталии Борзенковой, с 2026 года доступна временная регистрация на пять лет, но она не дает права на региональные пособия.

Базовая налоговая ставка для большинства апартаментов — 0,5%, для квартир в Москве — 0,1–0,3%. В отдельных случаях разница достигает 20–25 раз. Вычет на 20 кв. м не действует.

«Такой подход обусловлен тем, что формально апартаменты являются объектами, предназначенными для ведения бизнеса, а не для постоянного проживания», — пояснили в «Метриуме».

Коммунальные услуги стоят на 15–30% дороже, льгот и субсидий нет. Сервис комплекса оплачивается дополнительно. Льготную ипотеку и маткапитал на покупку использовать нельзя.

При банкротстве застройщика покупатели защищены слабее, особенно при сделках вне закона о долевом строительстве. Приставы могут забрать апартаменты за долги, даже если владельцу негде жить.

Застройщик не обязан строить школы, детсады и поликлиники. Требования к солнечному освещению квартир не действуют, а режим тишины может применяться не полностью. По соседству могут работать офисы и студии.

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