Покупаете квартиру у пожилого? Юрист объяснила, как избежать проблем со сделкой

Адвокат Салигова: при сделке с пожилым нужно делать видеозапись

При покупке жилья у пожилого важно заранее проверить дееспособность продавца — запросить справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, а сделку проводить с видеозаписью и нотариальным удостоверением, сообщила РИАМО адвокат Адвокатской палаты Московской области Макка Салигова.

Ранее в Москве пенсионерка спустя 6 лет отсудила проданную соседу квартиру. Пожилая женщина заявила, что якобы страдает умственной отсталостью и не отдавала отчет своим действиям.

«Необходимо запросить у продавца свежую справку о том, что он не состоит у них на учете. Также нужна справка из наркологического диспансера. Она аналогично, подтверждает, что продавец не страдает зависимостями, которые могут влиять на восприятие», — сказала Салигова.

Она посоветовала при встрече с продавцом обращать внимание на его речь, память, способность понимать суть вопросов.

«При оформлении сделки рекомендую проводить видеосъемку процесса подписания договора. Съемка должна четко показывать, что продавец находится в ясном сознании, самостоятельно читает документы, понимает суть сделки, у некоторых нотариусов есть такая услуга», — отметила адвокат.

По ее словам, еще необходимо нотариальное заверение сделки. Нотариус должен установить личность, проверить дееспособность сторон и добровольность их воли. Все из-за того, что нотариально заверенная сделка оспаривается значительно сложнее.

Кроме того, в договоре купли-продажи можно и даже нужно предусмотреть заранее определенные пункты, защищающие от рисков. Они, конечно, не дадут стопроцентной гарантии, что иск не появится, но станут важным доказательством в суде и помогут подтвердить добросовестность сделки.

Как уточнила специалист, в договор стоит включить следующие положения:

— Продавец подтверждает, что на момент заключения сделки является полностью дееспособным, не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не страдает заболеваниями, мешающими осознавать суть сделки, и не находится под воздействием лекарств, алкоголя или иных веществ.

— Продавец действует добровольно, без какого-либо давления со стороны третьих лиц.

— Продавец осознает все юридические и финансовые последствия заключаемой сделки.

Также нужно оформить акт приема-передачи квартиры — этот документ дополнительно фиксирует факт передачи недвижимости и отсутствие претензий между сторонами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.