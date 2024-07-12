Подземный паркинг на 318 машино-мест ввели в эксплуатацию в Мытищах

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию подземной автостоянки в ЖК «Лидер-Парк» городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В состав жилого комплекса входят пять 17-этажных домов и вся необходимая инфраструктура — общеобразовательная школа, детский сад, детские и спортивные площадки.

Общая площадь паркинга составляет 10,7 тыс. кв. метров. Жители этого корпуса № 5 смогут добираться до своих машин по принципу «сухие ноги» — лифт будет доставлять прямо на парковку. Площадь машино-мест обеспечит возможность размещения практически любого автомобиля, включая внедорожники.

ЖК «Лидер Парк» — это современный комфортабельный комплекс, расположенный в 10 км от Москвы, в северной части города Мытищи. Жилой квартал окружают лесопарки и водоемы: Рупасовские пруды, Пироговский лесопарк, национальный парк «Лосиный остров», а также Клязьминское, Пироговское и Истринское водохранилища. На территории обустраивается паркинг, зона отдыха, детский городок, спортивные площадки. В шаговой доступности от жилого квартала работают: лингвистическая гимназия, детский сад, поликлиника, бассейн, кинотеатр, тренировочный каток, детские магазины и салоны красоты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.