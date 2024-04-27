Подрядчики из Подмосковья украсили муралом многоквартирный дом в Лисичанске ЛНР

В рамках производства работ по восстановлению жилых многоквартирных домов в Лисичанске Луганской Народной Республики подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области ООО «СК Формула МКС» в подарок жителям украсит один из фасадов. Какой мурал появится на торцевой стене фасада здания будет известно уже на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Ремонтно-восстановительные работы на жилых и социальных объектах в Лисичанске ЛНР проводит Фонд капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик».

Координацию работ осуществляют Минстрой России и Правительство Московской области. Строительный контроль на объектах ведут эксперты ГБУ МО «УТНКР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.