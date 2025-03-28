Подрядчик вышел на стройплощадку школы на 1,1 тыс мест в Раменском округе

В поселке Островецкое Раменского городского округа в скором времени начнутся работы по строительству школы на 1 100 мест. Подрядчик ООО СК «Стройинвестинжиниринг» вышел на площадку, приступил к подготовительным работам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«На строительной площадке проводятся работы подготовительного этапа: планировка территории, устройство подъездных дорог и бытового городка», — уточняется в сообщении.

Площадь земельного участка в ЖК «Новые Островцы» — 2,1 га. В здании новой школы разместятся блок начальной школы на 400 мест, основной и старшей школы на 700 мест. Внутри расположатся читальный зал с ИТ зоной, классы робототехники и ИТ полигон, кабинеты для занятий творчеством и музыкой, спортивные и актовый залы, столовая с пищеблоком полного цикла. На прилегающей территории обустроят спортплощадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки с покрытием из резиновой крошки, места для отдыха и проведения мероприятий.

Открыть школу планируется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.