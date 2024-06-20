сегодня в 16:39

Подрядчик приступил к устройству котлована нового корпуса школы в Ногинске

В Ногинске на улице Кирова продолжается строительство нового учебного корпуса школы № 5. Рабочие ведут разработку котлована. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый школьный корпус будет построен в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. Он рассчитан на 550 учеников.

«На площадке задействованы 20 рабочих и 3 единицы техники. Ведется разработка и устройство котлована учебного корпуса, вынос инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

В новом корпусе школы предусмотрено размещение учебных кабинетов и игровых, спортивного и актового залов, библиотеки с медиатекой, столовой, административных и вспомогательных помещений. На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство с созданием спортивного ядра, детских игровых площадок.

Одновременно обновление коснется и существующего здания школы № 5. Здесь строители заменят окна и двери, проведут ремонт кровли, обновят фасад.

Завершить все работы и сдать новый учебный корпус планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.