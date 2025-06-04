Подрядчик капремонта школы в Орехово-Зуеве перешел на усиленный режим работы

Капитальный ремонт школы в поселке Авсюнино Орехово-Зуевского округа находится под пристальным контролем. Из-за смены подрядчика на объекте не самая высокая строительная готовность — всего 35%. Чтобы нагнать упущенное время, оптимизирован график производства работ, строители трудятся без выходных, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для оперативного решения возникающих вопросов по поручению главы Орехово-Зуевского округа Руслана Заголовацкого дважды в неделю на объекте проводятся заседания штаба.

«Школа в поселке единственная, и вариантов, что не откроем ее к новому учебному году, даже не рассматриваем», — отметил в ходе проверки объекта депутат Госдумы Геннадий Панин.

В проверке ремонтных работ также приняли участие депутаты Мособлдумы Эдуард Живцов и Максим Коркин, глава округа Руслан Заголовацкий, представители родительского контроля.

Новый проект ремонта включает перепланировку, благодаря которой в школе появятся два дополнительных класса, расширится школьный музей и медкабинет. Помимо обновленных учебных помещений, рекреационных зон и современных пространств для отдыха на территории школы будет построен мини-стадион.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.