Подписано соглашение по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы

Состоялось подписание трехстороннего соглашения между Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, комитетом государственного строительного надзора города и банком ВТБ, сообщает пресс-служба Госинспекции.

Для передачи информации об объектах, в отношении которых будут выявлены нарушения, стороны соглашения используют цифровую платформу «Метр квадратный».

«Госинспекция ведет планомерную работу по выявлению проблемных объектов, в частности, объектов самовольного строительства и незаконных апартаментов. Наша основная задача — защита прав добросовестных приобретателей. Банки не всегда могут в полной мере оценить риски негативных событий, таких как снос или изъятие объекта, в то время как объемы ипотечных кредитов существенны для правообладателей», — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Он добавил, что уже налажен взаимообмен информацией с органами исполнительной власти правительства Москвы, Росреестром, нотариальными конторами — соглашение с ВТБ позволит расширить возможности эффективной защиты прав граждан.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что цифровому сервису будут передаваться данные об объектах, строящихся с привлечением денежных средств дольщиков.

«На основе информации Мосгосстройнадзора платформа будет маркировать объекты долевого строительства с указанием степени их надежности. Отнесение к той или иной категории риска зависит от соблюдения застройщиком сроков строительства, финансовой дисциплины и порядка предоставления отчетности. Такие отметки обеспечат потенциальных покупателей дополнительными данными о проектах и помогут принять взвешенное решение при выборе жилья», — пояснил Слободчиков.

Приоритетом работы комитета остается обеспечение защиты прав и безопасности граждан. При этом контроль в строительной сфере не является самоцелью, а взаимодействие с бизнесом ведется через открытый диалог.

В настоящее время на территории столицы реализуется 495 проектов долевого строительства общей площадью 26,9 млн кв. м. 80% из них — 394 объекта площадью почти 23 млн кв. м — отнесены к низкой категории риска, то есть нарушения законодательства в них отсутствуют.

«Одна из важнейших стратегических целей ВТБ — участие в реализации приоритетных для Москвы проектов. В корпоративном сегменте в регионе в залог передано более 17 тыс. объектов недвижимости. Поскольку качество обеспечения — один из ключевых параметров кредитных сделок, мы ведем постоянную работу по совершенствованию процедур оценки и мониторинга залогов», — отметил член правления банка ВТБ (ПАО) Максим Кондратенко.

Он добавил, что подписанное с правительством Москвы соглашение повысит прозрачность кредитных сделок с недвижимостью, упростит процесс принятия решений по сделкам, а также ускорит процедуру подтверждения правового статуса объектов недвижимости, предлагаемых в залог. Кроме того, оно будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности города. Прозрачные и надежные сделки защищают интересы горожан, создают благоприятные условия для инвесторов и бизнес-сообщества, что, в свою очередь, способствует экономическому развитию города и страны в целом.