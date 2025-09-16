Подмосковный визит-центр усадьбы Мелихово получил две престижные архитектурные премии

Визит-центр музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» стал победителем конкурсов «АрхиWood» и «Дерево в архитектуре». Проект визит-центра усадьбы Мелихово, разработанный архитектурным бюро Рождественка, стал «Выбором жюри» в номинации «Общественное сооружение» премии «АрхиWood». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Ранее жюри форума «Дерево в архитектуре», организованного Союзом московских архитекторов, признало визит-центр «Лучшим реализованным проектом из дерева». Награду победителям в торжественной обстановке вручил президент Союза архитекторов России, народный архитектор РФ Николай Шумаков.

Визит-центр — это входной павильон, который встречает посетителей музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Здание является частью масштабного проекта комплексной реконструкции территории и создания театрально-выставочного и научного центра. Мособлархитектура рассказывала о проекте по итогам VII форума проектировщиков Московской области.

«Проект реконструкции Мелихово реализуется с 2023 года. Для нас крайне важно, что авторы очень бережно обращаются с историческим наследием, в полном объеме сохраняют историческую застройку усадьбы и очищают ее от наслоений более позднего времени. И при этом переосмысливают пространство, создают новые сценарии взаимодействия с ним и формируют потенциал для развития музея в целом», — сказал главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Визит-центр — это вновь возведенное здание, с которого начинается знакомство гостей с заповедником. Строительство шло на прилегающей к музею-заповеднику территории, вне зоны охраны объекта культурного наследия, но при этом максимально близко к историческому въезду — Сиреневой аллее. Архитектурные решения центра, выполненного из дерева и стекла, с одной стороны, органичны месту и следуют концепции максимального невмешательства в историческую среду, с другой — объединяют историю и современность.

Визит-центр музея-заповедника Мелихово отсылает к образу дачи с ее традиционной верандой. Длинный внешний фасад из доски лиственницы, расположенной внахлест, с небольшими оконными проемами, концептуально продолжает деревянный забор. Зал представляет собой треугольное помещение, две стороны которого состоят из деревянного витража. Мелкая расстекловка соотносится с членением окон главного дома усадьбы, в котором жил Чехов. Хаотичное расположение глухих, зашитых деревом, створок и вставок из цветных стекла добавляет разнообразия фасаду. Вокруг здания выполнен деревянный настил, вдоль которого расположены металлические фигуры зверей и насекомых, выполненных по рисункам Чехова.

«Наш подход к развитию территории музея-заповедника основывается на сохранении нематериального наследия усадьбы — Мелиховской повседневности. Разрабатывая проект реконструкции, мы опирались на функционально-событийную программу музея, стараясь создать инфраструктуру для всесезонного привлечения публики, расширения аудитории и активного вовлечения посетителей в сотворчество. Параллельно мы решали задачу реставрации существующей застройки и сохранения авторского ландшафта. Нам удалось изменить существующие и воссоздать исторические сценарии восприятия усадьбы — так, как ее видели гости во времена Чехова», — рассказал архитектор, руководитель авторского коллектива АБ Рождественка Наринэ Тютчева.

Пространственная концепция развития территории заключается в создании нескольких тематических садов — на основе исторических усадеб разных владельцев, которые сегодня входят в музей-заповедник. Это Мемориальный сад Чехова, Литературный сад, Театральный сад и Сад на Дальнем пруду.

Сегодня комплексная реконструкция музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» продолжается. Помимо строительства визит-центра, в этом году открылись после реставрации, выполненной по проекту архитектурного бюро «Ильинка», главный дом усадьбы, а также экспозиции флигеля «Чайка» и Пожарного сарая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.