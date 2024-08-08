Подмосковный особняк Пугачевой сдают в аренду за 2 млн рублей в месяц

Особняк Аллы Пугачевой в Подмосковье не могут продать больше года, недавно он начал сдаваться в аренду за 2 млн рублей в месяц, сообщает SHOT .

Трехэтажный дом площадью 760 кв. м, который певица переписала на внука Никиту Преснякова, продается за более чем 150 млн рублей. Изначально особняк выставлялся за 225 млн рублей, но покупатель на него так и не нашелся.

Чтобы дом не простаивал, его решили сдавать в аренду за 2 млн рублей в месяц. Если жилец задержится там дольше 11 месяцев, то ему придется платить чуть меньше — по 1,8 млн рублей. Кроме того, за 90 тыс. рублей в месяц предлагается нанять управляющую, которая будет выполнять все работы по дому.

Особняк оформлен в классическом стиле, внутри у него роскошное убранство с дизайнерской мебелью. В доме есть шесть спален, спа, бассейн, кинотеатр, мансарда с бильярдом и т. д.

Мало того, что особняк не могут продать, так еще он постоянно оказывается предметом скандалов и приносит убытки. К примеру, в прошлом году на Пугачеву подали в суд из-за того, что она не заплатила за аренду береговой линии под свой причал.