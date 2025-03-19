Подмосковный «G3 Театральный» стал призером премии «ТОП-ЖК 2025»

«G3 Театральный» стал призером в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Московской области» в премии «ТОП ЖК 2025». Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

ЖК «G3 Театральный» возводят в Раменском городском округе. Комплекс сочетает в себе комфортабельность современного столичного жилья и уют домов пригорода. Квартиры на первых этажах запроектированы с террасами, на последних — с возможностью установки каминов и террасами на кровле. На территории квартала построят детский сад на 65 мест, установят спортплощадки, здесь откроются кафе и магазины. Во дворе организуют зону отдыха, лесную гостиную, игровые площадки.

На Российской Строительной Неделе 2025 ЖК «G3 Театральный» занял второе место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Московской области». Всего в номинации боролись 16 жилых комплексов. G3 Театральный смог завоевать «серебро» благодаря своему подходу к созданию жилой среды. Премия ТОП ЖК — это оценка по 133 параметрам, которые охватывают все аспекты жизни: от инфраструктуры и экологии до технологий строительства и качества управления. Российская Строительная Неделя (РСН) 2025 — это площадка для обмена опытом, обсуждения трендов и поиска решений для будущего строительной отрасли.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.