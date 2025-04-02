Подмосковный фермер для расширения кормовой базы получил в аренду 130 га земли

Министерством имущественных отношений Московской области крестьянскому (фермерскому) хозяйству из Щелкова предоставлен в аренду сроком на 5 лет земельный участок площадью 130 гектаров сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Арендовать земли сельхозназначения, находящиеся в областной собственности, без аукциона на пять лет с последующим выкупом могут крестьянские (фермерские) хозяйства, принимающие участие в программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства. А благодаря дополнительным площадям аграрии имеют возможность нарастить объемы производства своей продукции», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

К (Ф)Х из Щелково, которое занимается разведением крупного рогатого скота и производством молочной продукции, уже 11 лет. На ферме более 360 голов, производят сыры мягких и твердых сортов, кефир, йогурты, масло сливочное, сметану, творог, а также мясо и яйца.

Арендованный участок будут использовать под выращивание однолетних и многолетних трав под кормовую базу.

В прошлом году К (Ф)Х повторно получило грант на развитие семейных ферм, на средства которого планируется приобрести зерносушилку, элеваторное оборудование и установки для содержания животных и переработки молока.

Ранее грант на развитие семейных ферм хозяйство получило в 2018 году — был реконструирован и модернизирован коровник на 200 голов, приобретены 132 головы крупного рогатого скота.

Кроме этого, в 2022 году Минсельхозом РФ ферма была признана одним из победителей гранта по развитию сельского туризма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.