Подмосковные УК восстановили освещение в более 2 тыс МКД

Отсутствие освещения в подъезде — это не только проблема комфорта, но и угроза для безопасности, так как недостаточная видимость может стать причиной несчастных случаев и увеличения преступности. Так, с начала года по заявкам жителей было восстановлено освещение в более 2 000 подъездах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Освещение в подъезде должно быть равномерным и обеспечивать хорошую видимость. Ответственность за работу осветительных приборов в местах общего пользования несет управляющая организация дома.

Если в вашем подъезде темно — свяжитесь с управляющей компанией или обратитесь в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО для оперативного решения проблемы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал Воробьев.