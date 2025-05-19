Подмосковная усадьба «Грачевка» перешла в собственность Москвы

Министерством имущественных отношений Московской области в собственность города Москвы осуществлена передача объекта культурного наследия федерального значения — усадьбы «Грачёвка», расположенной по адресу: Москва, ул. Клинская, вл. 2, муниципальный округ Ховрино. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В состав имущественного комплекса входят 8 зданий общей площадью 3731,7 кв. м, в числе которых «Главный дом» VII–XIX вв.», «Конюшенный корпус» VII–XIX вв.» и «Оранжерея» VII–XIX вв.».

«Усадьба «Грачевка» имеет богатую историю, начавшуюся в 15 веке и связанную с множеством владельцев. После революции строения и сооружения усадьбы эксплуатировались в лечебно-профилактических целях, во время войны она служила госпиталем. Долгие годы здесь находилась Московская областная больница восстановительного лечения, после чего комплекс был законсервирован. Территория Ховрино вошла в состав Москвы много лет назад, сам участок находился в собственности города, а имущественный комплекс — в казне Московской области. Теперь коллеги смогут полноценно распоряжаться усадьбой, а главное, провести реставрационные работы этого поистине уникального места», — рассказал вице-губернатор Московской области, курирующий имущественный блок, Владимир Локтев.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.