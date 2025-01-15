Подмосковье заняло второе место по помощи в погашении ипотеки многодетным семьям

Подмосковье заняло второе место по программе помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. По ее условиям, можно получить до 450 тысяч рублей, чтобы уменьшить или погасить ипотеку, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев подчеркнул, что в прошлом году в регионе было одобрено более 9,2 тыс. заявок на участие в программе на сумму порядка 4,2 млрд рублей.

«По поручению Президента программа была продлена до 2030 года. Это действительно востребованная мера, которой активно пользуются наши подмосковные семьи. Благодаря участию в программе у семей появляется существенное подспорье для того, чтобы приобрести свое жилье. Кроме этого, многодетные семьи также могут воспользоваться программой „семейной ипотеки“, действует и региональная мера — предоставление бесплатного участка или же выплаты 400 тысяч рублей вместо земли», — отметил Олег Гаджиев.

Помощь многодетным семьям в погашении ипотеки

Кто может получить выплату

Выплату могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий или последующий ребенок.

Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Важно, чтобы кредитный договор был заключен до 1 июля 2031 года.

Родители усыновленных детей имеют такие же права на получение выплаты, если дата рождения третьего или последующего ребенка — с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.

Какие кредиты подходят для погашения задолженности

Выплату можно получить на погашение ипотечного кредита, выданного на следующие цели:

покупка жилья в строящемся доме или новостройке;

покупка готового жилья у физического лица на вторичном рынке, кроме жилых помещений, которые на дату приобретения были признаны непригодными для проживания;

приобретение или строительство частного дома;

покупка земельного участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства или для ведения садоводства (получить выплату можно после завершения строительства и регистрации дома);

покупка недостроенного объекта ИЖС;

приобретение жилья в рамках льготных региональных программ;

получение последней доли в праве общей собственности на помещение, если в результате заемщик становится собственником всего объекта;

рефинансированные кредиты, если они получены на вышеперечисленные цели.

Важно: Выплату можно использовать только для оплаты основного долга или процентов по действующему ипотечному кредиту.

Выплату нельзя использовать для погашения потребительских кредитов и приобретения коммерческой недвижимости.

Как подать заявку

Подать заявление на получение выплаты можно:

Лично через банк, в котором оформлена ипотека. Онлайн на портале Госуслуги

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.