Подмосковье внедрит искусственный интеллект в земельный контроль во всех округах

Во всех округах Подмосковья планируется внедрение искусственного интеллекта в муниципальный земельный контроль для повышения эффективности выявления нарушений, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Технологии искусственного интеллекта будут внедрены в систему муниципального земельного контроля во всех округах Подмосковья. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Пилотный проект уже работает в девяти муниципалитетах: Можайске, Серпухове, Подольске, Долгопрудном, Химках, Наро-Фоминском, Шатуре, Домодедове и Люберцах. По словам министра, инновационные решения позволяют повысить качество управления территорией и обеспечить соблюдение земельного законодательства. За время работы системы количество зарегистрированных случаев нарушений превысило 12 тысяч.

Наибольшее число признаков нарушений выявлено в Подольске — более 5,7 тысячи, в Можайске — свыше 2,6 тысячи, в Химках — более 2,2 тысячи.

Система основана на устройствах с камерами и датчиками, установленных на автомобилях земельного контроля. Они фиксируют изменения на участках, а данные поступают в единую базу, где нейронная сеть анализирует информацию и сравнивает ее с правилами землепользования. Уведомления о нарушениях автоматически направляются собственникам, после подтверждения факта нарушитель привлекается к административной ответственности, а кадастровая стоимость участка увеличивается, что ведет к росту земельного налога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.