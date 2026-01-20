Подмосковье стало лидером России по вводу нежилых объектов в 2025 году

Московская область заняла первое место в стране по объему ввода нежилых объектов по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В 2025 году в Подмосковье ввели в эксплуатацию 6,2 млн кв. м нежилых объектов общественной, логистической, промышленной и инженерной инфраструктуры. Этот показатель составил 144% от федерального ориентира, установленного для региона.

Достичь таких результатов удалось благодаря внедрению цифровой модели сопровождения строительных проектов. Все документы теперь оформляются в электронном виде за фиксированное время, а специалисты Центра содействия строительству получают за застройщика 45 государственных услуг через цифровую экосистему.

Оптимальную дорожную карту для проектов формирует искусственный интеллект, а весь процесс находится под онлайн-контролем. Для инвесторов создано мобильное приложение «ПРОЕКТУМ», позволяющее отслеживать статус и процент реализации проекта в режиме реального времени.

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян отметил, что созданная цифровая архитектура объединила все этапы реализации строительных проектов, обеспечив прозрачность и управляемость процессов. По его словам, эта модель позволила региону занять лидирующие позиции на федеральном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.