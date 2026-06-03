Подмосковье приняло в собственность техникум в Королеве

Техникум технологий и дизайна в Королеве передали из федеральной собственности в собственность Московской области. Соответствующее распоряжение издало правительство региона совместно с Минобрнауки России. Учредителем учреждения стало министерство образования Московской области, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В собственность региона перешел имущественный комплекс техникума, расположенного по адресу: Королев, улица Стадионная, дом 1. Учреждение создано на базе реорганизованного Технологического университета имени дважды Героя Советского Союза А. А. Леонова.

В состав переданного имущества вошли основное здание площадью 6 994,1 кв. м, вспомогательное здание со спортивной базой, тиром и гаражом площадью 378 кв. м, а также земельный участок площадью 14 361 кв. м. Кроме того, области передали более 11 тысяч единиц движимого имущества, включая учебное оборудование, оргтехнику и инвентарь.

«В собственность Московской области перешли здания, земельный участок и более 11 тысяч единиц движимого имущества», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

С момента передачи полномочия по управлению и контролю за деятельностью техникума осуществляет министерство образования Московской области. В учебном заведении готовят специалистов по направлениям дизайна, легкой промышленности, банковского дела и юриспруденции, эксплуатации многоквартирных домов, мехатроники и робототехники, ландшафтного строительства, а также туризма и гостеприимства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.