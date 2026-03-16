Подмосковье представило цифровые решения стройнадзора Татарстану

Делегация Республики Татарстан посетила Центр содействия строительству в Подмосковье, где ей представили цифровые практики Главгосстройнадзора региона. Разработки позволяют ускорить выход инвесторов на стройку и контролировать объекты в режиме реального времени, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Центр содействия строительству вновь стал площадкой для обмена опытом с регионами России. Делегацию из Татарстана возглавил министр цифрового развития госуправления, ИТ и связи республики Илья Начвин.

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян представил цифровые решения, которые применяются в работе ведомства. В их числе система «АИС ЦСС», позволившая сократить сроки выхода инвесторов на стройку в шесть раз. Работа организована полностью в электронном формате через веб-сервис «АИС ЦСС» и мобильное приложение «ПРОЕКТУМ».

Сервис «ВсеСети» обеспечивает онлайн-согласование топопланов с ресурсоснабжающими организациями. Это сокращает продолжительность предпроектного этапа с одного года до 14 дней.

Кроме того, в регионе действует ИИ-мониторинг строительства многоквартирных домов. Система анализирует видеопоток с камер на стройплощадках в режиме реального времени и фиксирует отклонения. Пользователям также доступен сервис «Подмосковные стройки» с применением AR-технологий, где можно узнать тип здания, сроки и процент строительной готовности объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.