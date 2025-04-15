Ключевые задачи форума в рамках Региональных дней — обмен опытом в сфере устойчивого развития территорий, включая инициативное бюджетирование и развитие территориального общественного самоуправления; а также поиск комплексных решений и возможностей для устойчивого развития территорий в рамках пленарного заседания и стратегической сессии «Муниципальный диалог».

Участники обсудят широкий спектр вопросов, включая экономику замкнутого цикла, рациональное природопользование и комплексное развитие сельских территорий.

Финальный этап форума пройдет с 21 по 23 апреля в Национальном центре «Россия» в Москве, где также состоится торжественное награждение победителей и лауреатов премии «Служение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.