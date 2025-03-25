Подмосковье помогает восстановить объекты социальной сферы в ДНР

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Московская область продолжает оказывать помощь Новоазовскому муниципальному округу ДНР в восстановлении объектов социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики региона.

В настоящее время в селе Безыменное ведется капитальный ремонт местного детского сада. Строители выполняют следующие работы: устанавливают опалубку, усиливают внутренние стены, прокладывают внутреннюю канализацию и траншею под электрические трубы, заливают бетонные полы.

Также силами подрядной организации проводится капитальный ремонт здания Новоазовской школы № 2. Выполняются работы по монтажу лежаков отопления в подвальных помещениях, а также изготовлению и грунтовке труб для этих систем.

«Ремонтные работы осуществляются в рамках проекта «Возрождаем Донбасс вместе» и находятся на личном контроле Главы ДНР Дениса Пушилина», — отметил глава Новоазовского муниципального округа ДНР Василий Овчаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.