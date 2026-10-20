Подмосковье получило более 48 га федеральных земель для инфраструктурных проектов

Московская область по итогам третьего квартала 2026 года получила из федеральной собственности 58 земельных участков площадью 48,51 га для строительства и реконструкции дорог, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Переданные 58 участков предназначены для дорожных проектов: Пятницкого шоссе на участке Митино — ЦКАД, улицы Угольной в Мытищах, подъезда к оптово-распределительному центру «Селятино» в Наро-Фоминском округе, Мякининского шоссе до дороги — подъезда к АОЦ и реконструкции дороги Калиново — Дракино в Серпухове.

Еще 1,02 га передали для инженерной инфраструктуры дороги «Пятницкое шоссе (новое направление) — Сабурово» в Красногорске и Химках. Регион также получил газопровод высокого давления со станцией катодной защиты длиной 3692 м от ГРС «Павлищево» до ГРП пансионата «Янтарь» в Можайском округе и газопровод низкого давления длиной 16 м в Голицыно Одинцовского округа.

В муниципальную собственность передали нежилое помещение в поселении Зендиково в Кашире на улице Октябрьской, д. 12, и участок 9768 кв. м в селе Семеновском в Ступине. Земля нужна для обслуживания и строительства новой котельной, которая повысит надежность теплоснабжения села.

Область, в свою очередь, передала в федеральную собственность участок 692 кв. м в Пушкинском округе для строящегося объекта на трассе М-8 «Холмогоры» Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск, км 47–63, и три участка общей площадью 0,1 га для трассы М-9 «Балтия».

Для управления Федеральной налоговой службы по Московской области передали помещение 416,3 кв. м в Серпухове на улице Джона Рида, д. 7. Для управления Судебного департамента в Московской области — здание и три помещения общей площадью 5322,6 кв. м в Красногорске и Пушкинском округе. Еще семь объектов площадью 3621,5 кв. м в Ленинском округе предоставили федеральному учреждению в безвозмездное пользование.

Обмен имуществом между уровнями власти обеспечивает реализацию инфраструктурных проектов, развитие транспортной логистики и модернизацию ЖКХ.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.