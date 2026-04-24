Подмосковье лидирует в РФ по переселению из аварийного жилья

Московская область заняла первое место в России по темпам переселения из аварийного жилья по итогам первого квартала 2026 года. В регионе расселили 4 128 человек из 1 779 помещений общей площадью 71,1 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По данным Фонда развития территорий, который является федеральным оператором программы, Подмосковье показало лучший результат в стране за первые три месяца 2026 года.

Одним из ключевых инструментов стала программа жилищных сертификатов, действующая в регионе с 2022 года. Сертификат позволяет приобрести новое жилье за счет государства и доступен как собственникам, так и нанимателям аварийных помещений.

«В 2026 году условия программы были расширены: теперь воспользоваться сертификатом могут жители домов, признанных аварийными до 1 января 2026 года. В эту категорию входит порядка 42 тысяч человек. Так, за первый месяц действия программы сертификатов подано свыше 300 заявок от жителей аварийного жилья», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Параллельно в регионе продолжается строительство домов для переселения по классической схеме. Новые многоквартирные дома возводят в Талдомском округе, Шатуре и Зарайске. В Ступине уже выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 17-этажного дома для переселенцев.

Консультации по вопросам переселения доступны по телефонам горячей линии министерства: +7 (926) 611-93-33 и +7 (925) 241-75-11.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.