Подходящие районы Дубая для жизни с семьей: советы эксперта

Эксперт Негинский: в Дубае есть 3 района для идеальной жизни с семьей

При поиске квартиры или дома важно учитывать множество факторов, которые могут повлиять на качество жизни. В Дубае есть три района, которые отлично подойдут для жизни с семьей, сообщил РИАМО эксперт рынка недвижимости ОАЭ, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский.

Dubai Hills

Один из самых зеленых районов города, популярный у семей экспатов с детьми. На территории Dubai Hills Park — парк с небольшой лагуной, песчаным пляжем, зоной водных развлечений и детскими площадками.

«В сообществе расположены 2 современные клиники: American Hospital и 7-этажный центральный филиал британского госпиталя King’s College Hospital Dubai Hills, где предоставляют полный спектр медицинских услуг: от family medicine до хирургии», — отметил Негинский.

По его словам, в районе находится огромный Dubai Hills Mall, а до 8 минут на авто — гольф-поля и школы GEMS International School с оценкой Good, GEMS Wellington Academy с оценкой Very Good и Kings School Al Barsha с оценкой Outstanding от KHDA (управление Дубая по развитию знаний и человеческого потенциала — ред.).

Район имеет удобную транспортную развязку. Он находится в 10 минутах от центра, в 20 минутах от Dubai Marina, в 22 минутах от Palm Jumeirah, в 16 минутах от Burj Khalifa, а до аэропорта можно добраться за 20 минут. Стартовая стоимость на двухкомнатные квартиры в этом сообществе начинается от 640 тыс. долларов, на трехспальные — от 950 тыс. долларов.

Jumeirah Village Triangle (JVT)

Спокойное семейное комьюнити Дубая в 20 минутах езды от Dubai Marina. Благодаря большому количеству частных домов в JVT немноголюдно и спокойно. Район считается зеленым, тауны и виллы окружены высокими деревьями и кустами, есть 9 парков и прогулочные зоны. К концу 2024 года в JVT откроется большой торговый центр, также в планах провести метро.

«Здесь есть все для жизни с детьми: детский сад Jumeirah International Nursery и 2 школы — Arcadia School с рейтингом Good и Sunmarke School с рейтингом Very good от KHDA, медицинские центры и спортивные комплексы», — рассказал эксперт по недвижимости.

Dubai Creek Harbour

Новая точка притяжения в городе, удобный район для молодых семей. Его часто называют «новой элитарной версией Dubai Marina». Он выполнен в виде полуострова и отделен искусственным каналом.

«В локации есть большое количество зеленых зон, лагуна с пляжем, прогулочная набережная, откуда открывается красивый вид на Burj Khalifa и центр города (а в Dubai Marina смотришь на здания с противоположной стороны канала). Возможно, это лучший вид на центр в Дубае, который можно показывать ребенку каждый день», — рассказал специалист.

Рядом находится заповедник розовых фламинго — Ras-Al-Khor. Там можно посмотреть на птиц, эфиопских ежей, арабских красных лис, орлов и других животных с расстояния в пару метров, дети точно будут в восторге.

Что касается близости к центру города, Creek находится всего в 10 минутах от Burj Khalifa и Dubai Mall. Также Dubai Creek Harbour в 3 раза ближе к аэропорту.

Эта локация еще продолжает свое развитие. Здесь активно строится Dubai Creek Tower — башня, которая будет выше Burj Khalifa. Еще не до конца залит канал, делающий полуостров таковым. Можно предположить, что через 2–3 года этот район станет самым привлекательным для жителей ОАЭ.

Почему именно эти районы удобны

Доступность инфраструктуры: наличие детских садов, школ, площадок, магазинов, медицинских учреждений и парков поблизости — базовый запрос для любой семьи. Чем ближе находятся необходимые объекты, тем комфортнее будет жизнь.

Эксперт добавил, что семьи вряд ли купят квартиру в районах Downtown или Business Bay как раз исходя из этого фактора — там тяжело передвигаться без транспорта, очень много машин и грязный воздух, почти нет парков и детских площадок.

Безопасность: молодые семьи предпочитают жить в спокойных и отдаленных от магистралей районах, где нет скопления машин.

Близость парков и зеленых зон: это важно для общего качества жизни. Чистый воздух и возможность гулять с ребенком — несомненные плюсы.

Социализация и окружение других детей: родители выбирают районы, где уже живут, скапливаются и локализуются семьи. У взрослых и детей формируются свои круги общения.

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