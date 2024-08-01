сегодня в 20:55

Под Можайском строят производство теплоизоляционных материалов и сэндвич-панелей

В производственно-логистическом парке «ДорХан–Можайск» на территории деревни Ямская продолжают возведение завода по производству теплоизоляционных материалов на основе базальта — строительных сэндвич-панелей и минераловатных изделий, сообщила пресс-служба адмнистрации городского округа.

Сейчас идет монтаж конструктивных элементов, готов монтаж ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей. Также утеплили и гидроизолировали кровли.

Рабочие монтируют окна, ворота, внутренние и наружные инженерные системы, выполняет подготовку основания под промышленные полы, устраивают фундаменты для технологического оборудования.

«Параллельно ведутся строительные работы по благоустройству прилегающей территории. На текущий момент смонтированы наружные инженерные сети хозяйственно-питьевого и пожарного водопровода от новых скважин с вводом в здание, а также сети ливневой канализации», — сказал руководитель строительства ООО «ДорХан Девелопмент» Виталий Стимошенко.

Он добавил, что до конца сезона планируется закончить работы по устройству подъездных путей, а также полностью благоустроить территорию, запустить котельную и трансформаторную подстанции и сделать подготовительные работы для монтажа технического и инженерно оборудования.

Новый завод планируют реализовывать поэтапно. В конце 2024 года запустят линию производства строительных сэндвич-панелей с объемом производства в 2 млн погонных метров в год.

К концу 2025 года построят технологическую линию мощностью до 40 тыс. т минеральной ваты ежегодно. Вторую линию минеральной ваты запланирвоано открыть в середине 2027 года.

Благодаря открытию нового завода появится около 400 рабочих мест.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.