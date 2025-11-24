Почти половина россиян готовы купить квартиру с цветными окнами

В рамках опроса 47% россиян ответили, что готовы приобрести квартиру в новостройке, если в ней будет цветной оконный профиль. Еще 26% затруднились ответить, но готовы рассмотреть варианты. И только 27% сообщили, что не готовы к подобным дизайнерским решениям, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«При этом большая часть опрошенных 57% обращает внимание, в том числе, и на цвет фасада жилого дома при выборе новостройки. Интерес россиян к цветным оконным решениям и интеграция их в колористику фасада может стать новым прогрессивным трендом в жилищном строительстве и конкурентным преимуществом девелоперов», — отметил руководитель маркетинга и рекламы компании Melke Никита Петюшин.

Тем более, что сейчас есть инновационные технологии по производству долговечного и износостойкого цветного профиля, чего раньше не мог предложить рынок. Эти практические свойства позволяют легко воплощать «цветные решения» в формате МКД. В частности, цветной оконный профиль уже применяется в проектах застройщиков Level Group, ГК «Самолет», A101, «Гранель» и других.

По мнению резидента российского Союза дизайнеров и архитекторов Юлии Васильевой, с точки зрения возможностей реализации и маркетинга цвет возможен в массовых проектах, но воплощение зависит от локации, градостроительной политики и позиционирования проекта. На периферии и в замкадной застройке яркие или контрастные решения могут использоваться чаще: они не так дороги в коммуникативном эффекте и помогают быстро выделить проект на фоне однообразных серий.

И 60% опрошенных предпочли бы, чтобы цвет оконной рамы соответствовал цвету фасада здания или имитировал цвет натурального дерева. Еще 10% готовы к пастельным и ярким тонам, и лишь 30% выбрали бы классический белый.

При этом, только 25% респондентов готовы к увеличению стоимости квадратного метра в квартире с цветными окнами. Основная масса респондентов предпочла бы, чтобы цветовое решение окна не влияло на стоимость жилья.

«С точки зрения маркетинга цвет работает, он выделяет продукт и дает девелоперам повод для коммуникации. Но важно балансировать: в сегментах „комфорт плюс“ и „премиум“ лучше идти по пути монохромной базы с точечной цветовой интеграцией, а в массовом сегменте — предлагать цвет как опцию при минимальном удорожании», — дополнили в Союзе дизайнеров и арзитекторов.