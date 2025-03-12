Почти половина работ по строительству пристройки к школе № 1 в Королеве завершена

В подмосковном Королеве продолжается строительство пристройки к зданию школы № 1 на 400 мест. Почти половина работ выполнена, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы на объекте идут по госпрограмме Подмосковья за счет средств бюджета.

«Строители ведут устройство наружных стен, монтаж инженерных систем, кладку внутренних перегородок. Скоро приступят к отделочным работам», — говорится в сообщении.

Новый корпус, рассчитанный на 400 учащихся, обещает стать настоящим украшением школы. Его дизайн вдохновлён космической тематикой и внешне он напоминает Международную космическую станцию. После завершения строительства школа будет включать в себя три корпуса, два из которых уже полностью готовы принять учеников.

Завершить все работы на объекте планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.