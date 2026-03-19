Почти 730 квартир появится в новом ЖК Мытищ к 2028 году

В городском округе Мытищи построят жилой комплекс «Бархат.Сити» на 728 квартир. Застройщиком выступит «Глобалстрой», которому ВТБ уже открыл кредитную линию объемом 8,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

«Мы видим устойчивую тенденцию: региональные застройщики все активнее реализуют проекты в других субъектах, включая более сложные столичные рынки. Для отрасли такой тренд является важным сигналом зрелости: усиливается конкуренция, растет качество проектов и расширяется география современного жилищного строительства. Банковское финансирование служит катализатором этих процессов, способствуя повышению конкурентоспособности проектов и стабильности финансовой модели застройщиков», — отметил Член правления ВТБ Руслан Еременко.

Проект «Бархат.Сити» будет реализован в центральной части Мытищ, на пересечении Новомытищинского проспекта и улицы Колпакова, прямо напротив центрального парка Мира. Окончание строительства запланировано на сентябрь 2028 года.

Планируется возвести жилой дом из пяти корпусов суммарной площадью 68,2 тыс. кв. м. В новостройке появится 728 квартир, отличающихся удобными планировками, увеличенной высотой потолков, а на верхних этажах — панорамным остеклением.

Для будущих жителей предусмотрена двухъярусная парковка, а придомовая территория будет закрытой, с зонами для отдыха и комплексным благоустройством.

«ВТБ является надежным финансовым партнером в реализации наших амбициозных проектов. Строительство ЖК „Бархат.Сити“ в престижной локации Московской области — важный стратегический шаг для нашей компании. Поддержка банка позволяет нам не только гарантировать высокие темпы и качество строительства, но и в полном объеме выполнить все социальные обязательства в рамках договора КРТ», — пояснил генеральный директор «Глобалстрой» Ильшат Загидуллин.

