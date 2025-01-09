Почти 100 заявителей получили услуги Мособлимущества в период праздников

За 9 дней текущего года почти 100 заявителей обратились на региональный портал за услугами по земле и имуществу. Перераспределить земельные участки изъявили желание 25 человек. На предварительное согласование предоставления земельных участков жители подали 23 заявления, а за предоставлением земли в аренду и собственность без торгов обратились 7 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Уже на следующей неделе специалисты ведомства проведут первые вебинары, в ходе которых расскажут об изменениях, алгоритме подачи заявлений на услуги земельно-имущественного блока, проконсультируют по всем возникшим вопросам.

Вебинары в онлайн формате состоятся 15 января в 13:00. К ним могут присоединиться как физические, так и юридические лица. Чтобы записаться на вебинар, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, перейти в раздел «Земля и стройка» — «Имущественные отношения», далее выбрать конкретную услугу и зарегистрироваться.

По итогам прошлого года в Подмосковье вырос спрос на услуги в земельно-имущественной сфере. Министерством предоставлено свыше 280 тыс. государственных услуг по земле и имуществу, что на 20 тыс. больше, чем годом ранее.

О новостях в земельно-имущественной сфере в регионе можно узнать в Telegram-канале «Всему земля МО» и группе ВКонтакте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.