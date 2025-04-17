Почти 100 человек ежедневно трудится на стройплощадке новой спортшколы в Клину

В Клину готовность спортшколы составляет 25%. Строительство школы олимпийского резерва в самом разгаре. Ежедневно на площадке трудятся около 100 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортивная школа олимпийского резерва в Клину — одно из старейших спортивных учреждений региона. Впервые она распахнула свои двери 80 лет назад. Сейчас строители буквально возводят новое здание. На сегодняшний день стройготовность достигла 25%. Уже выполнены работы по устройству свайных фундаментов, ведется армирование и бетонирование вертикальных конструкций технической части здания. Завершить этот этап планируют в конце текущего года.

Площадь нового здания составит 12 тыс. кв. метров. В нем обустроят атлетический манеж, медблок, тренерские, конференц-зал, пищеблок, спортзал, зал для художественной гимнастики, раздевалки и не только. Работы проходят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национальному проекту «Молодежь и дети».

«Я считаю, что спортивная школа в Клину которая сейчас строится, — это престижно для нашего города. Вообще среди подростков это очень актуальная тема — поддержание здорового образа жизни», — поделились мнением горожане.

В ближайшее время на стройплощадке начнут возводить монолитные железобетонные конструкции 1, 2 и 3 этажа. Строительство школы олимпийского резерва, которая будет соответствовать всем современным стандартам, планируют завершить в конце I квартала следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.