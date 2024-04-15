Почти 10 тыс участков осмотрит Мунземконтроль Подмосковья

Начиная с мая, муниципальные земельные инспекторы Московской области приступят к осмотрам земель, на которых высок риск произрастания борщевика, а также тех участков, где в прошлом году были обнаружены очаги опасного сорняка. В план земельных инспекторов вошли порядка 10 тыс. земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Ликвидация борщевика на территории Подмосковья является одной из основных задач. Работа в этом направлении проводится комплексная, и наши земельные инспекторы здесь играют важную роль. Системные обследования земельных участков, выявление очагов сорняка, консультации правообладателей по ответственному землепользованию, конечно, не обходится и без предостережений — все это позволяет значительно уменьшить территории произрастания борщевика. В этом году земельные инспекторы осмотрят порядка 10 тыс. земельных участков. Работа начнется в мае, поэтому убедительная просьба ко всем собственникам и арендаторам, — с появлением первых ростков этого ядовитого растения купировать все очаги», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, в прошлом году очаги произрастания опасного сорняка были обнаружены на 12 тыс. участков.

Глава ведомства также напомнила, что в настоящее время муниципальные образования Московской области, контролируя борьбу с борщевиком, после уведомления собственника и в случае игнорирования просьбы об устранении имеют право уничтожить борщевик самостоятельно, после чего выставить собственнику счет, который он обязуется выплатить в течение двух месяцев, в противном случае взыскание средств будет производиться через суд.

Так, за последние 5 лет инспекторы осмотрели 725 тыс. участков, борщевик выявили на 34,4 тыс. из них. За 2019, 2020 и 2021 годы начисленные штрафы достигли 913 млн рублей. Сорняк ликвидировали на 7,6 тыс. территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол. Сорняк трижды вытравливают химикатами.