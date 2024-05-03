Дерматолог раскрыла, какие средства помогут коже в конце весны

С приходом солнечных дней и потепления коже требуется особая забота и изменение ухода. Прежде всего рекомендуется перейти с питательных средств на увлажняющий крем. Об этом РИАМО рассказала врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян.

«Также следует использовать сыворотки с антиоксидантами, например, с витамином С, а также гиалуроновые сыворотки, чтобы дополнительно защитить кожу от воздействия солнечных лучей. Обязательно используем SPF-средства», — сказала Андрян.

Она добавила, что людям, склонным к пигментации, следует использовать SPF-средства круглый год. Осенью-зимой достаточно SPF-кремов с индексом 10-15, но с наступлением солнечных дней необходимо перейти минимум на SPF-30, а пациентам с пигментацией и вовсе на SPF-50.

«Необходимо убрать все средства с ретинолом на вечерний прием либо вообще убрать их до осени-зимы, так как ретинол, особенно при утреннем нанесении, может вызвать гиперпигментацию. Для большей эффективности можно добавить увлажняющие факторы, например, косметологические введения биоревитализантов, чтобы подпитать и подготовить к активному солнцу кожу», — рассказала дерматолог.

Андрян отметила, что также можно использовать ботулотоксин, так как на солнце начинается активная мимика, а ботулотоксин — хорошая профилактика морщин.