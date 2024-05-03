Акция «Пасхальное дерево добра» проходит на благотворительном фестивале в Москве

Акция «Пасхальное дерево добра» реализуется на 25 площадках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар», который проходит с 28 апреля по 5 мая в столице, сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Уникальные арт-объекты — «Деревья добра» — появились на площадках фестиваля в центре и других районах мегаполиса. Они украшены разноцветными пасхальными яйцами, на которых размещен QR-код. Жители и гости столицы могут отсканировать его, перейти на сервис mos.ru, выбрать благотворительный проект или фонд, а затем сделать в него пожертвование.

В прошлые годы гости фестиваля в рамках акции «Пасхальное дерево добра» поддержали и уделили внимание одиноким пенсионерам, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. Неравнодушные граждане исполняли желания и дарили свою любовь тем, кто нуждается в ней больше всего.

Благотворительность является одним из важнейших направлений столичного правительства. С помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru москвичи пожертвовали более 100 млн рублей. Сервис был запущен в 2020 году. С этого момента им воспользовалось свыше 85 тыс. человек.

Помимо этого, в благотворительном проекте принимают участие 88 проверенных городских некоммерческих организаций, которые на регулярной основе публикуют отчеты о проделанной работе.