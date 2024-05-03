Температура опускалась до +0,1 градуса в Подмосковье ночью
Прошлой ночью в Подмосковье самой холодной точкой был Сергиев Посад, там температура опустилась до плюс 0,1 градуса, сообщается на сайте«Метеовести».
На севере области столбики термометров показали ниже плюс 1 градуса. Могли появиться заморозки на земле.
В столице на ВДНХ ночная температура была плюс 3 градуса.
Предстоящей ночью в Московском регионе заморозки станут более сильными.
По данным Гидрометцентра РФ, температура может опустится до минус 2 — 0 градусов.