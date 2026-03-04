По народной программе в Подмосковье ремонтируются школы

В рамках народной программы «Единой России» в Московской области продолжают ремонтироваться школы. В программу капремонта текущего года, в частности, включены школы в Серпухове, Можайске, Лобне, Орехово-Зуево и других муниципалитетах, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В округе Серпухов сейчас идет ремонт сразу четырех учреждений — школ № 7 и № 10, Липицкой школы и корпуса № 2 «Лицея Протвино». Новый учебный год дети и педагоги начнут в полностью обновленных зданиях.

«Здесь появятся современные классы с новой мебелью и техническими средствами обучения. Обновляют также спортзалы, актовые залы, приводят в порядок столовые и раздевалки. На всех объектах устанавливают современное освещение и видеонаблюдение», — рассказал глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Александр Шимко.

Он добавил, что за 5 лет по народной программе «Единой России» в Серпухове капитально отремонтировали 13 школ, из них 5 учреждений — в 2025 году.

В Можайском округе ведется реконструкция школы «Созвездие Вента», здание которой было построено еще в 1969 году. Здесь обновят фасад и входную группу, полностью заменят все внутренние системы.

«Ремонт идет по графику, учтены все пожелания по обновлению школы — от фасада до внутренних коммуникаций. К 1 сентября 2026 года наши дети получат современную и комфортную школу», — отметил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев.

В Орехово-Зуево по наказам жителей продолжается капремонт второго корпуса школы № 1 в Дрезне. В учреждении появятся коворкинг с библиотекой и медиацентром, центр детских инициатив, современные мастерские, а также спортивная инфраструктура — футбольное поле, беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, тренажеры.

А в Лобне по наказам жителей капитально ремонтируют школу № 2. Сейчас здесь ведется отделка, устанавливаются системы водоснабжения.

Обновление школ и детских садов — одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России». Президент, лидер партии Владимир Путин подчеркивал, что образование — его доступность и качество — являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России.

В Подмосковье с 2021 года в сфере образования в народную программу партии от жителей поступило чуть более 1,2 тысячи наказов, к настоящему моменту выполнена почти тысяча из них. Среди основных тем — строительство, капремонт и переоснащение образовательных учреждений, повышение качества образования, внедрение мер поддержки педагогов и учащихся.

«Единая Россия» приступила к сбору инициатив в новую народную программу. Как и в 2021 году, ее соавторами станут жители регионов и эксперты. Сбор наказов будет проходить как при личном общении с избирателями, так и онлайн: предложить свою идею можно на сайте «естьрезультат.рф».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.